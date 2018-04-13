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Коммунальщики засудили Децла
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Коммунальщики выиграли суд против Децла 

Рамблер 2 часа назад
В Басманном суде Москвы с музыканта Кирилла Толмацкого (Децл) взыскали около 150 тысяч рублей долга за услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
По данным агентства, иск к Децлу подала управляющая компания «Дом-Мастер».
По словам представителя суда, долг Толмацкого составлял 149 тысяч и 633 рубля, еще четыре тысячи с него взыскали в счет оплаты госпошлины.
Кирилл Толмацкий — российский музыкант, рэпер, известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко. Дебютный альбом Децла «Кто? ты» вошел в число самых продаваемых в России. Его тираж превысил миллион экземпляров.
 Ещё 17 источников 
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