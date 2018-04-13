Убитая горем Поплавская сделала важное заявление

Яна Поплавская обратилась к поклонникам. Популярная актриса сообщила о смерти своего любимого друга.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Поплавская опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе со своей любимицей — овчаркой Дусей. Однако подпись к снимку оказалась весьма печальной.

"Моей Дуси, нашей Дуси больше нет. Мы боролись за жизнь с ноября, нет мы не проиграли, мы выиграли 5 месяцев надежды, любви и радости в каждом дне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — объявила убитая горем Поплавская.

Далее популярная актриса напомнила подписчикам историю появления в ее доме четвероногого питомца. "Моя говорящая собака, мой найденыш, 11 лет назад тебя измученную, умирающую Собачий Бог привел к нашему дому, наверное сказал, что тут живут люди, которым ты очень нужна, а они нужны тебе, мои сыновья нашли тебя и собачье, и человеческое счастье, и огромная радость и любовь поселились в нашем доме", — поведала артистка.

Поплавская отметила бесконечную и бескорыстную любовь своей питомицы.

"Где бы мы небыли, мы знали, что ты ждешь нас дома, узнаешь звук нашей Машины. Собака Улыбака, Наша Дуся всегда ждала нас за дверью дома", — сообщила Яна.

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) 13 Апр 2018 в 2:22 PDT После ухода собаки осталась пустота. "Дом опустел, стал гулким и пустым. Мы больше не выйдем вдвоём встречать нашего Женю, твою самую большую любовь на свете! Ради тебя он научился ставить капельницы, делать уколы и выхаживал тебя сутки на пролет, пока я была в командировке, а встав на ноги ты не отходила от него", — поведала Поплавская.

В заключение безутешная актриса поблагодарила любимицу: "Спасибо, что ты была с нами недолгих 11 лет! Мы бы хотели быть вместе с тобой всегда! Дайте каждому, человеку на свете, по собаке и пусть они научат людей бескорыстной любви и радости в каждом дне!"

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на печальное известие. Фанаты выразили соболезнования Яне Поплавской и постарались утешить ее. "Дусенька…на радуге…Так больно терять любимых… знаю… постоянная боль в душе… Яночка, дружочек, держитесь! Сил Вам и Божьей помощи! Я с Вами душой! ❤❤", "Не могу я, рука не поднимается поставить❤… это потеря члена семьи. Живи на радуге, Дуся!", "Соболезную Вам, Яна. К сожалению, за то счастье и радость, которые мы получаем от общения и жизни с нашими любимыми "хвостиками", всегда приходится платить. Эта плата — боль от их потери… Сил Вам", — высказались в комментариях пользователи Сети.