Наталию Орейро срочно госпитализировали

40-летняя Наталья Орейро оказалась в больнице из-за истощения организма

Звезда "Дикого ангела" всегда поражала поклонников своей идеальной фигурой. Однако на днях стало известно, что Наталья Орейро была госпитализирована. Оказалось, что актриса довела свой организм до истощения.

Наталья Орейро пользуется большой популярностью не только у себя на родине, но и в России. После выхода сериала "Дикий ангел", ее полюбило множество зрителей по всему миру. В Москву актриса не раз прилетала, и ее всегда очень тепло встречали. Однако в последнее время поклонники были обеспокоены внешним видом звезды. На новых снимках она выглядела старше своих лет.

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) 29 Янв 2018 в 4:22 PST На днях стало известно, что Орейро была срочно госпитализирована. Перед вылетом в Израиль она почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Вскоре медики поставили ей диагноз — физическое истощение. Оказалось, что из-за плотного графика Наталья довела себя до такого состояния. Ближайшие свои выступления артистка отменила, так как врачи настояли на том, чтобы она отдыхала и не принимала участие ни в съемках, ни в концертах, сообщил портал Unica.

Возможно Орейро устроит себе небольшой отпуск и отдохнет в Тель-Авиве у моря. Напомним, что последние несколько месяцев она не только гастролирует, но и принимает участие в съемках комедии Re Loca, которая должна выйти на экраны уже этим летом. Поклонники переживают за здоровье любимой актрисы и желают ей скорейшего выздоровления.