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Кардашьян удалила пляжные фото после скандала в интернете
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Кардашьян удалила пляжные фото после скандала в интернете 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян удалила фотографии пляжного отдыха из-за травли в интернете, сообщает Life.
Несколько дней назад жена рэпера Канье Уэста опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимки с атлантических островов Теркс и Кайкос. На кадрах Кардашьян была запечатлена в откровенных бикини, загорая и занимаясь серфингом.
Между тем спустя пару дней телезвезда удалила фото. Издание связывает это с тем, что на днях СМИ сообщили, что бойфренд ее беременной младшей сестры Хлои, баскетболист Тристан Томпсон, изменяет ей.
После того как об этом стало известно, подписчики старшей Кардашьян осудили ее, сочтя неуместным то, что Ким радуется жизни, когда с ее сестрой произошло подобное.
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