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Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
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Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова с днём рождения 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отмечает 13 апреля день рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет. В честь праздника он выпустил новый сингл «Всякое», о чём сообщил поклонникам на своей странице в Instagram.
В свою очередь, бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс, которая покинула коллектив после исполнения хита «Экспонат», поздравлять бывшего коллегу в эфире НСН отказалась.
«Нет, я воздержусь», — заявила НСН собеседница.
При этом Алиса Вокс отказалась пояснять, почему не хочет поздравить лидера группировки.
Напомним, Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде. Он учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, после чего окончил Реставрационный лицей. Затем Шнуров поступил в Теологический институт на философский факультет, где проучился три года. Изначально Сергей Шнуров был бас-гитаристом «Ленинграда», а также автором текстов и музыки, позже стал лидером группировки.
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