Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова с днём рождения

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отмечает 13 апреля день рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет. В честь праздника он выпустил новый сингл «Всякое», о чём сообщил поклонникам на своей странице в Instagram.

В свою очередь, бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс , которая покинула коллектив после исполнения хита «Экспонат», поздравлять бывшего коллегу в эфире НСН отказалась.

«Нет, я воздержусь», — заявила НСН собеседница.

При этом Алиса Вокс отказалась пояснять, почему не хочет поздравить лидера группировки.