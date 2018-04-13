Рыбке настал конец

Рыбку отправили в тюрьму

Суд Паттайи 13 апреля предъявил обвинения Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александру Кириллову (Алекс Лесли) и другим фигурантам дела о предоставлении секс-слуг и арестовал их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря суда.

По словам представителя инстанции, обвинения восьми фигурантам дела предъявили по статьям об организации преступного сообщества, сговоре в составе более пяти человек для совершения преступления и организации предоставления секс-услуг с помощью третьих лиц.

Вечером 13 апреля обвиняемых перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля.