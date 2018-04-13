Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте

Вера Брежнева попала в неприятную ситуацию. Популярная исполнительница во время концерта спустилась в зрительный зал и, споткнувшись, упала прямо перед первым рядом.

Николай Басков. В зале Крокус Сити Холла состоялся Большой весенний фестиваль "Звезды Русского Радио". На сцену вышло множество отечественных исполнителей:Валерий Меладзе, Владимир Пресняков , группа "Градусы" и многие другие. Ведущим шоу стал "золотой голос России

"Натуральный блондин", известный своим неподражаемым чувством юмора, порядком повеселил зрителей, когда отпустил пару шуточек в адрес Веры Брежневой. Вначале певец отметил, что артистке преподносят букеты. "Ты так реагируешь, потому что девушкам дарят цветы", — отреагировала певица. "Это просто я еще не выходил петь", — ляпнул Басков.

Чуть позже артист снова прошелся по Брежневой.

"Вера такая красивая, смешная. Сейчас выйдет на сцену. Но уже в другом платье. Просто Вера такая певица, что не может две песни петь в одном платье", — сказал Николай, когда Вера вышла к зрителям в новом наряде, чтобы исполнить еще песню.

Певица предстала перед зрителями в черном топе и длинной черной юбке с внушительным разрезом. Брежнева спустилась в зал и стала обращаться к каждому зрителю в первом ряду. И вот тут случилось неожиданное. Артистка то ли споткнулась, то ли запуталась в складках юбки, и рухнула прямо перед ошеломленными зрителями.

Самое интересное, что голос Брежневой продолжал петь, несмотря на инцидент, будто ничего не случилось. В соцсетях, где видео падения певицы быстро распространилось, пользователи немедленно сделали вывод, что Вера пела под фонограмму.

Оконфузившаяся Брежнева быстро поднялась на ноги, ей помог охранник, который оказался рядом в нужную минуту. Певица сделала вид, что ничего не случилось, а когда поднялась на сцену и песня закончилась, прокомментировала свое падение. "Не всегда легок путь артиста", — цитирует Веру Брежневу сайт "Комсомольская правда".