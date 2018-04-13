Лопырева выдала себя

Виктория Лопырева оказалась в числе гостей, пришедших на премьеру фильма Данилы Козловского "Тренер". Пользователи Сети обратили внимание, что на снятая на мероприятии модель сильно отличается от тех фото, которые выкладывает у себя в соцсети.
В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Тренер". В главной роли снялся популярный актер Данила Козловский. Он же стал продюсером и режиссером картины. Поддержать новоиспеченного деятеля пришло множество знаменитостей. Среди них оказалась и модель Виктория Лопырева.
Яркая блондинка появилась перед многочисленными журналистами в коротком красном платье и черных ботфортах. Завершали образ распущенные светлые волосы и дорогие украшения. Интересно, что на мероприятие Виктория пришла без своего "вечного" жениха, "золотого голоса России" Николая Баскова. Впрочем, блондинка не скучала без своего избранника. Она крутилась перед фотографами, позируя на камеры и широко улыбаясь.
Снимки с премьеры довольно быстро распространились в Сети. Многочисленные комментаторы весьма неоднозначно отреагировали на фото Лопыревой. В частности, многие внимательные пользователи отметили явную разницу между Викой, какой она предстала на премьере, и другой Викой, которая ведет свою страничку в Instagram.
"Вот смотрю на эту фотку и понимаю, что Лопырева явно не та, за кого себя выдает на своей страничке… Там вся отфотошопленная… А в реале далеко не идеальная", "Вот что значит не свой инстаграм. Талия сразу не 50, а вполне себе 75. Да, Викуся? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "ладно талия! В инста она девочка-девочка, а здесь Вика выглядит как дама неопределённого возраста, ощущение, что лицо покрыто толстым слоем воска, забальзамировалась (прости Господи)", "На Бабкину становится похожа", "Вика, где дивная талия и изгибы?))", "Лопырева стала такая карикатурная)) ей можно теперь играть третью подружку в ситкоме Одна за всех, ей и грим не понадобится)", "Лопырева здесь и у себя в Инстаграмме — два разных человека)", — высказали свое мнение пользователи Сети.