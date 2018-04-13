Лопырева выдала себя

Виктория Лопырева оказалась не той, за кого себя выдает

Виктория Лопырева оказалась в числе гостей, пришедших на премьеру фильма Данилы Козловского "Тренер". Пользователи Сети обратили внимание, что на снятая на мероприятии модель сильно отличается от тех фото, которые выкладывает у себя в соцсети.

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Тренер". В главной роли снялся популярный актер Данила Козловский. Он же стал продюсером и режиссером картины. Поддержать новоиспеченного деятеля пришло множество знаменитостей. Среди них оказалась и модель Виктория Лопырева.

Яркая блондинка появилась перед многочисленными журналистами в коротком красном платье и черных ботфортах. Завершали образ распущенные светлые волосы и дорогие украшения. Интересно, что на мероприятие Виктория пришла без своего "вечного" жениха, "золотого голоса России Николая Баскова . Впрочем, блондинка не скучала без своего избранника. Она крутилась перед фотографами, позируя на камеры и широко улыбаясь.

Снимки с премьеры довольно быстро распространились в Сети. Многочисленные комментаторы весьма неоднозначно отреагировали на фото Лопыревой. В частности, многие внимательные пользователи отметили явную разницу между Викой, какой она предстала на премьере, и другой Викой, которая ведет свою страничку в Instagram.