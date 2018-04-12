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Актер фильма «Молодость» внезапно умер в 35 лет
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Актер фильма «Молодость» внезапно умер в 35 лет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @OrangeTreeThtr
Британский актер театра, кино и телевидения Алекс Беккет внезапно скончался в возрасте 35 лет. Об этом пишет The Guardian в четверг, 12 апреля.
О кончине артиста сообщили художественный руководитель лондонского театра «Склад Донмар» Джози Рурк и исполнительный продюсер заведения Кэйт Пакенхэм. Беккет принимал участие в постановке спектакля The Way of the World («Так устроен мир») в театре.
Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Кончину артиста прокомментировала в Twitter его коллега, актриса Джессика Хайнс («Долбанутые», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Зомби по имени Шон»). «Алекс Беккет был чудесным, умным, добрым, прекрасным человеком — я счастлива, что смогла узнать его, мне очень жаль, что он ушел», — написала она.
Алекс Беккет наиболее известен британским зрителям по комедийному сериалу «Штаб-квартира BBC», в котором сыграл Барни Лумсдена. Он также появился в эпизодах сериалов «Конец ******* мира», «Двадцать двенадцать» «Инспектор Клот», «Чисто английское убийство», «Пришельцы» и фильме «Молодость».
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