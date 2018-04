Актер фильма «Молодость» внезапно умер в 35 лет 

О кончине артиста сообщили художественный руководитель лондонского театра «Склад Донмар» Джози Рурк и исполнительный продюсер заведения Кэйт Пакенхэм. Беккет принимал участие в постановке спектакля The Way of the World («Так устроен мир») в театре.