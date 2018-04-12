«Малахова ненавижу!» Александр Серов отправил дочь в Рим после травли

Поняв, что девушка сильно переживает из-за травли на телевидении, певец дал ей возможность развеяться. Артист приобрел Мишель роскошную путевку в Рим

— Безумно рада, что поехала в Рим, — рассказала девушка. — Потому что я получила потрясающие эмоции и впечатления, которые запомню надолго. Здесь плюс 24 и все время солнце! Я влюбилась в Рим с первого взгляда. Нахожусь в полном восторге.

О драме с внебрачными детьми, которая разгорелась вокруг ее звездного отца, Мишель старается не думать. Хотя даже за границей ее достают вопросами о том, как складываются отношения с американской сестрой Алисой от связи Серова с поэтессой Валентиной Аришиной.

— Да, мы общаемся, — сухо говорит Мишель.

Видно, что тема внебрачных детей ее сильно беспокоит. Между тем многие предлагают ей по примеру сестры эмигрировать за границу. Но Мишель уезжать из России не торопится. Хотя признает: преимущества жизни за рубежом неоспоримые.

— Мы с ребятами сидели и говорили, как же круто здесь! — говорит Мишель. — Европа — это качественные продукты, хороший воздух, мягкая вода, отличные дороги. В общем, одни плюсы, если сравнивать бытовые моменты. Конечно, качество жизни здесь намного выше, чем у нас. Но я очень люблю родной дом, Москву, какой бы она ни была, и понимаю, что взять и переехать в Европу я не могу. Она все равно для меня чужая. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я сюда переехала. Для меня это довольно сложно!

Сам Александр Серов продолжает гастролировать по российским городам. Несмотря на то, что в последнее время певец не сходит с экранов телевизоров, интерес к нему не пропал.

— Малахова ненавижу, — заявил он на выступлении в Воронеже. — Он сволочь и козел. Вы видели, что он говорит — что у меня пятеро детей и еще двое нашлись!

Серов пообещал разобраться с Малаховым уже в самое ближайшее время. Правда, как он будет действовать, пока неясно.