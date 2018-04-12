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В Сети набросились на Пугачеву за поддержку Козловского
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Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Алла Пугачева очень разозлила пользователей Сети. Она публично поддержала оскорбившего россиян Данилу Козловского.
Королева российской эстрады своим приходом на премьеру режиссерского дебюта Данилы — фильма "Тренер", одобрила противоречивое высказывание Козловского о жителях нашей страны.
Он, напомним, в недавнем интервью посетовал на хамство и озлобленность россиян. "Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал, — возмутился Козловский. — В России, ****, сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное — какие все смелые". Козловский подчеркнул: тот, "кто хочет ********, всегда найдет за что". Звезда надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".
Интернет-пользователи тут же отреагировали на действия Примадонны. Особенно были активны читатели Dni.Ru. Алле Борисовне припомнили ее якобы отъезд на ПМЖ в Европу, молодого супруга и праздную жизнь в роскоши и всеобщей любви.
"Дать бы им всем смачного пинка под зад да отправить в так ими любимую заграницу — без права чеса по бывшей родине. Вот бы мы и посмотрели, кому бы они — все такие талантливые и независимые — были там нужны. И как быстро проели бы миллионы, заработанные в ненавистной хамской России (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "А че она трещит? Вроде на Кипр свалила пусть там на греков свой рот открывает!", — набросились на певицу патриоты.
"Только один совет можно дать Козловскому и Пугачевой: не читайте комментарии…Иначе вам дурачкам-клоунам голову напрочь снесет от собственной "значимости", "У них других забот нет, заботами занимаются няньки, прислуга, а они ведут праздную жизнь. В частности, Пугачева, она же так устала от концертной деятельности, от создания и подогрева собственной биографии! Отдыхай, милая, пишите дальше биографию, а то некому больше", — писали непреклонные в своем гневе читатели.
Были и те, кто поддержал звезд шоу-бизнеса. "А на Козловского чего обижаться, он правду сказал. На себя надо обижаться", "Зачем гадости писать про людей. Они талантливы, успешны, трудяги. А кто Вам дал право судить людей? Вот и ответ…зависть", "Не обращай внимания, Данечка, на злыдней, мужики все тебе завидуют, а женская половина человечества все тебя любя", — встали на защиту своих кумиров поклонники.
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