Экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев женился на пожилой возлюбленной

О намерении жениться Гоген Солнев объявил еще в конце марта, однако тогда никто из поклонников экс-участника "Дома-2" не придал значения его словам. И все-таки бракосочетание пары свершилось.

В четверг, 12 апреля, Гоген и его пожилая избранница зарегистрировали отношения в одном из столичных загсов. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары. Впрочем, даже в близком окружении 37-летнего Солнцева бытует мнение, что он женился на 63-летней Екатерине Терешкович только из-за финансовой выгоды, — сообщает паблик Super.ru

Как ранее удалось выяснить Дмитрию Шепелеву и редакторам программы "На самом деле", пожилая женщина обладает внушительным капиталом — несколькими квартирами в центре столицы и загородным домом. В эфире ток-шоу мама Гогена предостерегла его невесту, заявив, что сын может присвоить себе все имущество.

«Высосет деньги, он очень любит деньги и пиар. Может, когда-то любил, а сейчас — не способен», — заявила родительница Гогена.

А вы верите в искренность чувств молодого человека?