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Солнцев женился на пожилой возлюбленной
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Экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев женился на пожилой возлюбленной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
О намерении жениться Гоген Солнев объявил еще в конце марта, однако тогда никто из поклонников экс-участника "Дома-2" не придал значения его словам. И все-таки бракосочетание пары свершилось.
В четверг, 12 апреля, Гоген и его пожилая избранница зарегистрировали отношения в одном из столичных загсов. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары. Впрочем, даже в близком окружении 37-летнего Солнцева бытует мнение, что он женился на 63-летней Екатерине Терешкович только из-за финансовой выгоды, — сообщает паблик Super.ru.
Как ранее удалось выяснить Дмитрию Шепелеву и редакторам программы "На самом деле", пожилая женщина обладает внушительным капиталом — несколькими квартирами в центре столицы и загородным домом. В эфире ток-шоу мама Гогена предостерегла его невесту, заявив, что сын может присвоить себе все имущество.
«Высосет деньги, он очень любит деньги и пиар. Может, когда-то любил, а сейчас — не способен», — заявила родительница Гогена.
А вы верите в искренность чувств молодого человека?
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