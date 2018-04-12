Андрея Малахова втянули в аферу

Недавно в интернете стали «гулять» сообщения о якобы реальных причинах увольнения Андрея Малахова с «первой кнопки». На одном из ресурсов, который мошенники оформили под известный новостной сайт, появилась статья.

В ней говорилось, что ведущий во время одного из эфиров «Пусть говорят» рассказал о чудо-мази, которая лечит от боли в суставах. Авторы опуса утверждали, что Малахову запретили давать бесплатную рекламу лекарства. Однако он, желая сделать людям добро, пошел наперекор начальству и после его уволили. Далее пользователем предлагалось купить это волшебное средство.

Статья была написана так убедительно, что люди начали заказывать эту мазь. Журналисты, чьим ресурсом притворялись мошенники, узнали об этом совершенно случайно. Корреспонденту, которому приписывалось авторство лживой статьи, стали писать пользователи, которые оплатили доставку мази, чтобы выяснить, правда ли она так хороша. Некоторые поняли, что это афера и закидали журналистку оскорблениями.

Журналисты издания также заказали мазь и выяснили, что в ее состав входит только вещество, которое используется как база для кремов, в которое после добавляют полезные вещества. Однако в данном препарате таковых не оказалось, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Life.ru.