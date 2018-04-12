Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем

Звезда фильма «Тихий Дон» рассказала о драках с молодым мужем

Известная советская актриса Зинаида Кириенко знакома зрителям по таким фильмам, как "Тихий Дон", "Судьба человека", "Любовь земная". Зинаида была настоящей красавицей и после ее появления на экране в легендарном фильме "Тихий Дон" проснулась знаменитой.

Мужчины всегда обращали внимания на молодую актрису, а сама Зинаида неоднократно получала предложения руки и сердца не только от малознакомых людей, но и знаменитых актеров. Однако Зинаида всем отказывала.

"Ну не нравились они мне, ведь красота — это не все. Ведь мой муж мне сразу понравился, как только я его увидела", — говорит актриса.

Кириенко познакомилась с будущим мужем на съемках фильма "Казаки". На тот момент она была всенародной любимицей, ей было 27 лет. "Он произвел на меня хорошее впечатление, хотя ничего особенного в нем не было. Красота, манеры", — вспоминает актриса. На тот момент Валерию Тарасевскому было всего 17 лет. Валерий сразу же обратил внимание на красавицу-актрису. Через два месяца они поженились.

"Мне мама сказала, что любовь — это самое главное в жизни и что если любишь, то выходи замуж", — говорит актриса.

Чиновник от кино Баксаков стал оказывать знаки внимания актрисе, когда она уже была замужем и имела детей. Зинаида отказала мужчине, но после этого ей перестали поступать предложения о съемках. Позже ей рассказали, что чиновник вычеркнул ее из жизни кино.

Зинаида отмечает, что семью в основном содержала она.

"Он учился в МГУ, работал и много занимался детьми и хозяйством, но кормила семью по большей части я. Валерий мне очень помогал по дому", — вспоминает Кириенко.

Артистку такой расклад вполне устраивал. Иногда Валерий все же ревновал супругу и даже как-то раз подрался с собственной женой.

"Он приревновал не знаю к кому, что-то ему не понравилось. Не помню точно, но кажется я первая его ударила сумкой из броненосца", — со смехом вспоминает актриса.

Впрочем, все их так называемые "драки" не были серьезными. В 2004 году Валерий скончался.