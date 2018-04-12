Ещё
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда фильма «Тихий Дон» рассказала о драках с молодым мужем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Известная советская актриса Зинаида Кириенко знакома зрителям по таким фильмам, как "Тихий Дон", "Судьба человека", "Любовь земная". Зинаида была настоящей красавицей и после ее появления на экране в легендарном фильме "Тихий Дон" проснулась знаменитой.
Мужчины всегда обращали внимания на молодую актрису, а сама Зинаида неоднократно получала предложения руки и сердца не только от малознакомых людей, но и знаменитых актеров. Однако Зинаида всем отказывала.
"Ну не нравились они мне, ведь красота — это не все. Ведь мой муж мне сразу понравился, как только я его увидела", — говорит актриса.
Кириенко познакомилась с будущим мужем на съемках фильма "Казаки". На тот момент она была всенародной любимицей, ей было 27 лет. "Он произвел на меня хорошее впечатление, хотя ничего особенного в нем не было. Красота, манеры", — вспоминает актриса. На тот момент Валерию Тарасевскому было всего 17 лет. Валерий сразу же обратил внимание на красавицу-актрису. Через два месяца они поженились.
"Мне мама сказала, что любовь — это самое главное в жизни и что если любишь, то выходи замуж", — говорит актриса.
Чиновник от кино Баксаков стал оказывать знаки внимания актрисе, когда она уже была замужем и имела детей. Зинаида отказала мужчине, но после этого ей перестали поступать предложения о съемках. Позже ей рассказали, что чиновник вычеркнул ее из жизни кино.
Зинаида отмечает, что семью в основном содержала она.
"Он учился в МГУ, работал и много занимался детьми и хозяйством, но кормила семью по большей части я. Валерий мне очень помогал по дому", — вспоминает Кириенко.
Артистку такой расклад вполне устраивал. Иногда Валерий все же ревновал супругу и даже как-то раз подрался с собственной женой.
"Он приревновал не знаю к кому, что-то ему не понравилось. Не помню точно, но кажется я первая его ударила сумкой из броненосца", — со смехом вспоминает актриса.
Впрочем, все их так называемые "драки" не были серьезными. В 2004 году Валерий скончался.
"У него остановилось сердце. Очень тяжело пережила его уход", — говорит Зинаида.
Teleprogramma.pro: последние новости
Татьяна Буланова попала в больницу Дарья Пынзарь открывает собственный бизнес в Турции «Лида – моя боль»: Распутина откровенно рассказала о своей дочери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса275
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому157
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ154
Улюкаев удивил тюремным досугом69
«Судный день» стал на минуту ближе165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение