Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому

Пугачева поддержит оскорбившего россиян Козловского

Певица Алла Пугачева посетит премьеру фильма «Тренер» Данилы Козловского , которая состоится 12 апреля в московском киноцентре «Октябрь». Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Как отмечает издание, Пугачева решила «примкнуть к кругу тех, кто поддерживает Козловского», несмотря на его критику в адрес россиян.

Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер».