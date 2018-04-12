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Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
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Пугачева поддержит оскорбившего россиян Козловского 

Рамблер 1 час назад
Певица Алла Пугачева посетит премьеру фильма «Тренер» Данилы Козловского, которая состоится 12 апреля в московском киноцентре «Октябрь». Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Как отмечает издание, Пугачева решила «примкнуть к кругу тех, кто поддерживает Козловского», несмотря на его критику в адрес россиян.
По данным «Дней.ру», премьеру также посетят Максим Галкин, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и многие другие актеры и режиссеры.
Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер».
Блог «Удар головой» на Sports.ru сообщал, что актер жаловался на «дерьмо, летящее либо в его сторону, либо в сторону российского футбола». По его словам, фильм хорошо приняли в Европе, а в России — «сплошная ненависть и хамство», и люди «пишут столько гадостей, что порой теряешься».
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