Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому

Певица Алла Пугачева посетит премьеру фильма «Тренер» Данилы Козловского, которая состоится 12 апреля в московском киноцентре «Октябрь». Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Как отмечает издание, Пугачева решила «примкнуть к кругу тех, кто поддерживает Козловского», несмотря на его критику в адрес россиян.
По данным «Дней.ру», премьеру также посетят Максим Галкин, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и многие другие актеры и режиссеры.
Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер».