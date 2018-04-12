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Буланова попала в больницу
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Татьяна Буланова попала в больницу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Сегодня днем в СМИ появилась информация о том, что певица Татьяна Буланова сейчас находится в больнице. Сама артистка чувствует себя хорошо — в медицинское учреждение она попала из-за сына.
По некоторой информации, у сына Булановой оказалась заноза, сейчас мальчик находится под капельницами, а его мама не отходит от ребенка, сообщает телеканал 78.
Отметим, что в начале января этого года Татьяна также оказалась в больнице вместе с сыном, но и причинах пребывания в клинике так и не рассказала. Напомним, что в прошлом году Татьяна Буланова развелась с мужем Владиславом Радимовым. Сейчас отношения между супругами продолжают оставаться непростыми, но оба родителя стараются принимать участие в воспитании общего сына Никиты.
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