Татьяна Буланова попала в больницу

Сегодня днем в СМИ появилась информация о том, что певица Татьяна Буланова сейчас находится в больнице. Сама артистка чувствует себя хорошо — в медицинское учреждение она попала из-за сына.

По некоторой информации, у сына Булановой оказалась заноза, сейчас мальчик находится под капельницами, а его мама не отходит от ребенка, сообщает телеканал 78.