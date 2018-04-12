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Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
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Виктория Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица Виктория Дайнеко безуспешно пытается набрать вес. Из-за проблем со здоровьем красотка стремительно худеет.
"Снова 48,8. Снова попытки вернуть 52-54. С глютеновой непереносимостью проблема не похудеть, а набрать вес!" — написала Виктория Дайнеко в "сторис" своего Instagram.
Поклонники не раз замечали, нездоровую худобу певицы. В последнее время под ее постами в соцсетях заботливые фолловеры постоянно говорят о ее внешности.
"Ты похудела?", "Худенькая какая!", "Ой худая какая", "Виктория ты очень сильно похудела", "Покормите ее кто нибудь, пожалуйста!", "Боже, че такая худая ты куда делась?", "Срочно откормить!", "Надо подкачать попец, ну или поесть побольше", — комментируют ее снимки взволнованные поклонники.
Несколько лет назад Виктория Дайнеко впервые стала мамой — у нее родилась дочка. После беременности артистка быстро вернула прежние формы и может похвастаться стройной фигурой. Сама Виктория не слишком довольна своим внешним видом и мечтает набрать вес. Из-за глютеновой непереносимости (целиакии) Дайнеко сильно худеет, сообщает teleprogramma.pro.
Добавим, что недавний скандал с участием бывшего супруга точно не добавил здоровья поющей брюнетке. Как писали Dni.Ru, сейчас Виктория хочет поскорее забыть неудачный брак и жить счастливо, но уже как свободная женщина. Ранее Дмитрий Клейман дал интервью, в котором признался, что решился на развод, не стерпев унижений супруги.
В свою очередь Виктория призналась, что "защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия". Ей пришлось расстаться с супругом, потому что он якобы поднимал на нее руку.
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