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Орбакайте высказалась о переезде Пугачевой на Кипр
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Орбакайте высказалась о переезде Пугачевой на Кипр 

Экспресс-газета 1 час назад
Недавно много шуму наделала новость о том, что звезда отечественной эстрады Алла Пугачева вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным получили иностранное гражданство. Стало известно, что артисты купили на Кипре роскошную квартиру, вложив в недвижимость порядка трех миллионов евро, а заодно стали обладателями паспортов этой страны. Более того, по слухам, гражданами республики стали и дети знаменитостей — четырехлетние близнецы Гарри и Лиза.
Поклонники Аллы Борисовны немедленно забили тревогу, посчитав, что певица собралась покинуть Россию и перебраться на Кипр на ПМЖ. Якобы Пугачева опасается осложнившейся политической ситуации на родине и возможного закрытия границы.
Однако родственники Примадонны заверяют, что подобные разговоры далеки от реальности. Так, по словам старшей дочери певицы Кристины Орбакайте, ее мама хоть и получила второе гражданство, однако родину оставлять не планирует, а спокойно готовиться к своему дню рождения. «С какими концами, о чем вы говорите? Никто никуда не уезжает», — заявила артистка.
15 апреля Пугачевой исполнится 69 лет и ее близкие тоже с нетерпением ожидают это знаменательное событие. Орабакайте рассказала, что хоть никакого особого торжества они не планируют, однако «подарки, конечно, покупают», но стараются, чтобы они были практичными. «У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо», — цитируют певицу «Дни.ру».
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