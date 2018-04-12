Бывшая жена может вернуться к Краско

Бывшая жена может вернуться к Ивану Краско?

Личную жизнь Ивана Краско продолжает штормить. На днях его нынешняя супруга Наталья Шевель призналась, что ревнует супруга к прежней жене Наталье Вяль и общим сыновьям — Ивану и Федору. Мол, легендарный актер слишком много времени проводит с ними. Новый год они отметили вместе, да и на выборах появились всей семьей. Наши корреспонденты связались с Вяль.

«Задевает, как Наталья с ним общается»

— С Иваном Ивановичем мы дружим, — продолжает женщина. — Никаких претензий у нас друг к другу нет. На Новый год мы действительно ездили с ребятами все вместе на дачу — больше недели провели на природе. Печку топили, дрова носили. Собеседник он замечательный. Нам есть о чем поговорить, что обсудить. В первую очередь это культурные события, политические. О прошлом не вспоминаем. Жизнь идет очень интересная.

В этот момент его нынешней пассии — тоже Натальи — рядом не было. Почему она не отмечала праздники с мужем, осталось загадкой.

— Я спросила, где Наталья, — рассказывает Вяль. — У нее были свои планы, куда она пошла встречать Новый год, не знаю. Я была готова совершенно спокойно не ехать с детьми. Тогда у меня спина еще болела. Могла бы детей отправить к отцу, если бы Наталье было некомфортно со мной находиться. Кстати, я не любила раньше бывать на этой даче — там всегда собирается очень много друзей и знакомых, бывших родственников и нынешних. Но сейчас дети выросли, приезжаю туда отдохнуть.

Друзья и родственники Краско упрекают нынешнюю супругу в том, что она недостаточно за ним ухаживает. Мол, Иван Иванович появляется в странных вещах.

— Она отвечает: «Это любимые его вещи!» — говорит женщина. — Но, когда я вышла за него замуж, у него тоже было что-то любимое. Например, стрижка почти под ноль. Я сказала: «Отставить», и он меня послушал. Конечно, в ее разговоре проскакивают нотки хамские — я к нему всегда уважительно относилась. Если нужно было решить какие-то моменты в свою сторону, делала это вежливо. Я должна была объяснить, почему сделала именно так. Не просто топнуть ножкой! Меня немножко задевает по-человечески все, что сейчас с Иваном Ивановичем происходит. Мне кажется, он заслуживает большего внимания и уважения. Я не берусь судить и осуждать его нынешнюю жизнь. Он — взрослый человек. Если позволяет, значит, его это не коробит. Я знаю авторитарный характер Ивана Ивановича: когда ему что-то не нравилось во время нашей жизни, он очень активно и достаточно агрессивно реагировал. Менторским тоном меня отчитывал! Что случилось сейчас, я не знаю. Поднимать эти темы, как мне кажется, нетактично.

«Не могла смириться с его ревностью»

Краско Наталья до сих пор общается на «вы». Так повелось еще с первого дня знакомства.

— Я от него за год пыталась уйти, — вспоминает Наталья. — Тогда это было громко, со слезами: «Отпустите меня, не могу больше, вы же видите, что я вас не люблю и не могу возвращаться домой!» Ножки просто не шли — был такой период. Он мне сказал: «Да ты что, миленькая! Ты свободная женщина!» Я ему в ответ: «А ничего, что мы в браке живем и брак наш венчанный?» Решила, что ухожу, спустя время, когда у меня появился другой. Иван Иванович переживал, конечно. Говорил мне: «Не торопись, подожди. Может, это не твоя судьба!» Но на тот момент у меня появился вариант в принципе от него уйти.

О браке с Краско Наталья вспоминает только в положительном ключе. Говорит, что артист многому ее научил.

— Я стала мудрее, начала шире смотреть на мир, — продолжает Наталья. — Не зря ведь говорят, что любой опыт положительный. Единственное, я не могла смириться с его ревностью. Ревновал он меня сильно. И меня это задевало, потому что любовь и семья, на мой взгляд, — это уважение и доверие. Я должна не бояться повернуться к человеку спиной. А он не должен бояться отпустить меня куда-то. Он всегда знал, где я нахожусь. Но, несмотря на это, ревновал. Меня это очень обижало.

О том, что нынешняя супруга не исключает, что Краско вернется к Вяль, Наталья знает. Говорит: если было бы возможно, забрала бы к себе.

— В качестве друга семьи или отца детей я могла бы, — уверяет женщина. — Но это были бы другие отношения. Забота и внимание — это одно, а супружество — абсолютно другое. Но, повторюсь, только в том случае, если у нас была бы возможность: большая квартира или отдельный дом.