Пынзарь открывает бизнес в Турции

Дарья Пынзарь открывает собственный бизнес в Турции

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 10 Апр 2018 в 5:20 PDT Несколько месяцев назад семья Дарьи Пынзарь обосновалась в Турции . По словам знаменитости, жизнь в Аланье ей очень нравится, поэтому они планируют скоро приобрести там виллу. Изначально Дарья с двумя детьми и мужем приехали просто отдохнуть, но им так понравилось в Турции, что они решили остаться там жить.

Сейчас Пынзарь обустраивает жизнь в Аланье — недавно она отдала старшего сына в турецкий детский сад.

«Он отличается от наших. Начиная с того, что воспитательницы забирают ребенка прямо из дома. С детьми говорят на английском и турецком. Русский тоже понимают. Тема сначала обрадовался, но потом начал расстраиваться, что не все понимает. Вечером сам сказал: «Мама, давай займемся языком». Цена вопроса — всего 12–13 тысяч рублей в месяц", — рассказала Дарья.

Москве у Пынзарь был бизнес — маникюрные салоны, однако Дарья приняла решение отказаться от бизнеса на родине и вместе с мужем намерена открыть агентство недвижимости в Турции. Они будут помогать соотечественникам покупать или снимать жилье в жаркой стране.