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Пынзарь открывает бизнес в Турции
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Дарья Пынзарь открывает собственный бизнес в Турции 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Несколько месяцев назад семья Дарьи Пынзарь обосновалась в Турции. По словам знаменитости, жизнь в Аланье ей очень нравится, поэтому они планируют скоро приобрести там виллу. Изначально Дарья с двумя детьми и мужем приехали просто отдохнуть, но им так понравилось в Турции, что они решили остаться там жить.
Сейчас Пынзарь обустраивает жизнь в Аланье — недавно она отдала старшего сына в турецкий детский сад.
«Он отличается от наших. Начиная с того, что воспитательницы забирают ребенка прямо из дома. С детьми говорят на английском и турецком. Русский тоже понимают. Тема сначала обрадовался, но потом начал расстраиваться, что не все понимает. Вечером сам сказал: «Мама, давай займемся языком». Цена вопроса — всего 12–13 тысяч рублей в месяц", — рассказала Дарья.
В Москве у Пынзарь был бизнес — маникюрные салоны, однако Дарья приняла решение отказаться от бизнеса на родине и вместе с мужем намерена открыть агентство недвижимости в Турции. Они будут помогать соотечественникам покупать или снимать жилье в жаркой стране.
"Столицу любим и переезжать не собираемся — планируем жить на две страны. Иногда хочется погреться. Можно летать в отели, но с большой семьей это накладно. Компания Real Turkey предложила в аренду квартиру на берегу моря. Она нам очень понравилась, решили ее купить. Тут продуманная инфраструктура: зона барбекю, бассейны, детская площадка, сауна, хаммам, теннисный корт, пляж», — рассказала Дарья для "СтарХита".
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