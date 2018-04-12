Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой

Орбакайте высказалась об отъезде Пугачевой на ПМЖ «с концами»

Рокерская куртка с клепками, подчеркивающие фигуру брюки, широкополая шляпа — Кристина, как всегда, была великолепна.

"Я специально не собиралась, ездила весь день по делам", — смущенно отвечала на комплименты артистка.

На этой неделе ее знаменитая мама Алла Пугачева отметит 69-й день рождения. По случаю столь важного для страны события Первый канал поменял традиционный воскресный эфир — весь день будут идти фильмы, концерты, передачи с участием Примадонны. Это станет своеобразной репетиции грядущего через год круглого юбилея последней Народной артистки Советского Союза. Видимо, в России по такому случаю объявят выходной.

Ну а корреспондент Dni.Ru узнал у Орбакайте, как семья готовится ко дню рождения Аллы Борисовны. "Готовиться можно к сольным концертам, а тут все идет своим чередом, ничего специально не делаем, — заверила Кристина. — Какие-то подарки, конечно, покупаем, но все очень практичное. У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо".

В последнее время пресса много писала и о том, что Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным купили дом на Кипре , вложив в недвижимость около 3 миллионов евро, получили европейские паспорта и готовятся уехать в Европу на ПМЖ, чтобы в безмятежности коротать старость.

"Кристина, правда, что Алла Борисовна уедет с концами?", — спросили журналисты НТВ у Орбакайте.

"С какими концами, о чем вы говорите, никто никуда не уезжает", — отмахнулась Кристина.

По ее мнению, журналисты все утрируют, хотя поводов для паники нет.