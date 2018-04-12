Орбакайте рассказала о ПМЖ Пугачевой

Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой

«О чем вы говорите?» — удивилась она.

По словам артистки, «никто никуда не уезжает», а журналисты сильно преувеличили новость о том, что Пугачева купила недвижимость на средиземноморском острове.

«Поводов для паники нет», — подчеркнула Орбакайте.

Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин купили квартиру площадью 150-200 квадратных метров в городе Лимассол.

По словам оформлявшего сделку юриста Семена Погосяна, покупка принесла певице и телеведущему, а также их детям не только новое жилье, но и гражданство островного государства, так как на Кипре действует программа его предоставления тем, кто инвестирует в местную недвижимость не менее двух миллионов евро.

Также юрист предположил, что причинами, по которым звездная пара захотела обзавестись иностранным паспортом, являются возможность посещать более 150 стран мира без визы и большие льготы для инвесторов, в том числе налоговые.