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Орбакайте рассказала о ПМЖ Пугачевой
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Орбакайте высказалась о ПМЖ Пугачевой 

Рамблер 1 час назад
Дочь певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте заявила порталу «Дни.ру», что ее мать не переезжает на Кипр.
«О чем вы говорите?» — удивилась она.
По словам артистки, «никто никуда не уезжает», а журналисты сильно преувеличили новость о том, что Пугачева купила недвижимость на средиземноморском острове.
«Поводов для паники нет», — подчеркнула Орбакайте.
Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин купили квартиру площадью 150-200 квадратных метров в городе Лимассол.
По словам оформлявшего сделку юриста Семена Погосяна, покупка принесла певице и телеведущему, а также их детям не только новое жилье, но и гражданство островного государства, так как на Кипре действует программа его предоставления тем, кто инвестирует в местную недвижимость не менее двух миллионов евро.
Также юрист предположил, что причинами, по которым звездная пара захотела обзавестись иностранным паспортом, являются возможность посещать более 150 стран мира без визы и большие льготы для инвесторов, в том числе налоговые.
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