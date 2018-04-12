Умер Василий Беда

Умер художник Василий Беда

Член Союза художников России , заслуженный работник культуры Кубани Василий Беда умер на 62-м году жизни.

«Культура Кубани разделяет с родными и близкими невосполнимую горечь потери талантливого художника и преподавателя, замечательного человека Василия Георгиевича Беда», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства культуры Краснодарского края.

Как отмечается, на протяжении многих лет Беда преподавал в детской школе искусств в станице Платнировской.

«Картины, написанные Василием Георгиевичем, отличаются авторским взглядом на предметы живописи и натюрмортов. Полотна автора украшают интерьеры домов жителей не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья», — цитирует kp.ru представителя Министерства культуры Кубани.