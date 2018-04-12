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Умер Василий Беда
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Умер художник Василий Беда 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Юга.ру
Член Союза художников России, заслуженный работник культуры Кубани Василий Беда умер на 62-м году жизни.
«Культура Кубани разделяет с родными и близкими невосполнимую горечь потери талантливого художника и преподавателя, замечательного человека Василия Георгиевича Беда», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства культуры Краснодарского края.
Как отмечается, на протяжении многих лет Беда преподавал в детской школе искусств в станице Платнировской.
«Картины, написанные Василием Георгиевичем, отличаются авторским взглядом на предметы живописи и натюрмортов. Полотна автора украшают интерьеры домов жителей не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья», — цитирует kp.ru представителя Министерства культуры Кубани.
Ранее сообщалось, что художник, представитель кинетического направления в современном искусстве Вячеслав Колейчук скончался на 77-м году жизни.
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Комментарии1  Ещё 9 источников 
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