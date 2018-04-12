Беременная звезда «Дома-2» рассталась с мужем и покинула Москву

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Мария Зайцева (бывшая Адоевцева) объявила о расставании с мужем. Как выяснилось, женщина решила отправиться в Одессу. чтобы отдохнуть от переезда и подышать морским воздухом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария опубликовала общую с мужем Михаилом Зайцевым фотографию. Девушка сообщила новость о том, что они вынуждены на время разлучиться.

"Мы с девочками отправимся в далекие края. Без папы. Он уже привык скрепя сердцем отпускать нас. Хотя знаю как ему тяжело даются такие расставания. В одиночестве всегда сложнее дожидаться. Но обстоятельства бывают сильнее нас. Да и чувства на расстоянии крепнут", — отметила Мария, пытаясь сохранить приподнятое чувство духа.

Женщина сообщила, что отправляется с дочкой и падчерицей в Одессу.

"Едем к морю, бабуля наша уже начала томиться в ожидании с ароматными куличами и отборными разносолами. Нужна нам эта поездка, от переезда отдохнуть да и морским бризом надышаться🌊☀Моя #22неделя проходит плавно, кроха все ощутимей пинается, животик тяжелеет. От утомления чувствуется небольшой тонус, но врач успокоила, что до 10 "затвердений" живота в день это норма, пришло время носить бандаж. В целом все идет своим чередом. Не смотря на временные трудности😁" — рассказала Зайцева.

Публикация от Верю. Надеюсь. Люблю. 🍒 (@_prosto__maria_) 11 Апр 2018 в 11:33 PDT Недавно Мария вместе с семьей была вынуждена покинуть квартиру, в которой жила несколько лет. Теперь супруги стали обладателями новой жилплощади. Впрочем, сама Зайцева ранее признавалась, что мечтала о большом доме, но и нынешние квадратные метры ее удовлетворили.

Напомним, в середине июля 2017 года Мария и Михаил Зайцевы обвенчались. Таинство состоялось в храме Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. Мария счастлива в браке. Она занимается воспитанием двоих дочек. Все дело в том, что супруг Маши, Михаил, воспитывает дочь Варю от первого брака. Девочка — ровесница своей сводной сестры и, по признанию Марии, они прекрасно ладят.