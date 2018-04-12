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Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
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Шаляпин спровоцировал слухи о романе с Цымбалюк-Романовской 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Бывший участник «Фабрики Звезд» на Первом канале любит окружать себя дамами с солидным состоянием, но чаще всего занимается самолюбованием, размещая огромное количество автопортретов в своем аккаунте Инстаграм.
Недоумение подписчиков артиста вызвало недавнее селфи со скандально известной бывшей женой Джигарханяна, Виталиной Цымбалюк. На фото певец, как и его спутница, светятся от счастья, на лицах обоих застыли «голливудские» улыбки. Прохор не стал вдаваться в подробности, сообщив лишь, что вскоре телезрителей на каналах всей страны ждет неожиданный сюрприз. Хэштегами к посту стали: #НасЖдали, #ИМыПришли.
Подписчики были крайне возмущены такой погоней за популярностью со стороны Шаляпина: «Я думаю, человек должен выбирать с кем фоткаться и даже с кем пиариться! Разочарована!». Другие предостерегли исполнителя: «Молодец Виталина, обобрала старичка, теперь на молодого потянуло. Для себя тоже надо пожить. Смотри, Прохор, не попадись, а то не расплатиться тебе, у неё аппетит хороший».
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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