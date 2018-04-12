Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской

Шаляпин спровоцировал слухи о романе с Цымбалюк-Романовской

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) 11 Апр 2018 в 12:43 PDT Бывший участник «Фабрики Звезд» на Первом канале любит окружать себя дамами с солидным состоянием, но чаще всего занимается самолюбованием, размещая огромное количество автопортретов в своем аккаунте Инстаграм.

Недоумение подписчиков артиста вызвало недавнее селфи со скандально известной бывшей женой Джигарханяна, Виталиной Цымбалюк. На фото певец, как и его спутница, светятся от счастья, на лицах обоих застыли «голливудские» улыбки. Прохор не стал вдаваться в подробности, сообщив лишь, что вскоре телезрителей на каналах всей страны ждет неожиданный сюрприз. Хэштегами к посту стали: #НасЖдали, #ИМыПришли.

Подписчики были крайне возмущены такой погоней за популярностью со стороны Шаляпина: «Я думаю, человек должен выбирать с кем фоткаться и даже с кем пиариться! Разочарована!». Другие предостерегли исполнителя: «Молодец Виталина, обобрала старичка, теперь на молодого потянуло. Для себя тоже надо пожить. Смотри, Прохор, не попадись, а то не расплатиться тебе, у неё аппетит хороший».