Поклонники не дали звезде сериала «Воронины» совершить опрометчивый поступок

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова уже долгое время придерживается одного и того же стиля и лишь изредка меняет длину своих волос. Поклонники привыкли видеть артистку брюнеткой, но каждый год весной Волкова очень хочет освежить образ и попробовать что-то новое.

В прошлом году Екатерина все же перекрасилась в блондинку, но поклонники не оценили смену имиджа артистки — в итоге Волкова перекрасилась обратно в темный цвет. В этом году Екатерине вновь захотелось изменений, но на этот раз она провела целый опрос среди своих поклонников и спросила, стоит ли ей вновь пытаться сменить цвет волос.

"Проснулась сегодня с твёрдым намерением отстричь волосы или перекраситься в какой-то яркий цвет или блонд. Хорошо, что есть люди, которые тебя выслушают внимательно, но не пойдут на поводу у твоего настроения", — написала Волкова в своем микроблоге.

Поклонники и даже некоторые родственники Екатерины активно отговаривали ее от кардинальных изменений. «Открою секрет, даже мой брат решил завести микрблог ради такого случая. Сейчас уже можно официально заявить, что брюнетка победила. Я за свои слова отвечаю», — поделилась Волкова.

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