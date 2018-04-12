10 сочных фактов об Айми Сонг

10 сентября…

… 1986 года родилась Айми Сонг в солнечном Лос-Анджелесе . Сейчас ей 31.

Айми..

… рифмуется с Mommy. Многие делают ошибку в произношении имени известного блогера. На самом деле это Айми, а не Эйми, как многие называют девушку. Она даже добавила транскрипт имени в описание профиля в Instagram.

Две работы…

… приходилось совмещать Айми в начале ее модной карьеры. Девушка работала профессиональным дизайнером интереров, а также вела свой блог Song of Style.

Two Songs…

… так называется онлайн-магазин одежды, который Айми создала вместе со своей сестрой — Дани Сонг.

Youtube

На своем канале девушка показывает влоги с Недели моды, делится новыми покупками и подарками, а также проводит интервью с влиятельными людьми в мире моды. Так, недавно она поговорила по душам с директором моды Instagram Евой Чен и основателем BoF — Имраном Амедом.

4,7 миллионов….. подписчиков следует за аккаунтом девушки в Instagram.

Награду Shorty в номинации «Блоггер»…

… выиграла Сонг в 2016 году.

CAPTURE YOUR STYLE…

… название популярной книги, которую написала Айми Сонг.

Трижды в списке Forbes

… оказывалась Айми в номинациях Top Influencers — Fashion (2017) 30 Under 30 — Art & Style (2016) и 30 Under 30 — Fashion.

Laura Marcier…

… назначили звезду амбассадором своей марки, за который, по официальным данным, девушка получила более 500 тысяч долларов.