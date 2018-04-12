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10 сочных фактов об Айми Сонг
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10 сочных фактов об Айми Сонг 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
10 сентября…
… 1986 года родилась Айми Сонг в солнечном Лос-Анджелесе. Сейчас ей 31.
Айми..
… рифмуется с Mommy. Многие делают ошибку в произношении имени известного блогера. На самом деле это Айми, а не Эйми, как многие называют девушку. Она даже добавила транскрипт имени в описание профиля в Instagram.
Две работы…
… приходилось совмещать Айми в начале ее модной карьеры. Девушка работала профессиональным дизайнером интереров, а также вела свой блог Song of Style.
Two Songs…
… так называется онлайн-магазин одежды, который Айми создала вместе со своей сестрой — Дани Сонг.
Youtube
На своем канале девушка показывает влоги с Недели моды, делится новыми покупками и подарками, а также проводит интервью с влиятельными людьми в мире моды. Так, недавно она поговорила по душам с директором моды Instagram Евой Чен и основателем BoF — Имраном Амедом.
4,7 миллионов….. подписчиков следует за аккаунтом девушки в Instagram.
Награду Shorty в номинации «Блоггер»…
… выиграла Сонг в 2016 году.
CAPTURE YOUR STYLE…
… название популярной книги, которую написала Айми Сонг.
Трижды в списке Forbes
… оказывалась Айми в номинациях Top Influencers — Fashion (2017) 30 Under 30 — Art & Style (2016) и 30 Under 30 — Fashion.
Laura Marcier…
… назначили звезду амбассадором своей марки, за который, по официальным данным, девушка получила более 500 тысяч долларов.
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