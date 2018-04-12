Из жизни ушел первый режиссер Пугачевой

Из жизни ушел первый режиссер Аллы Пугачевой

Режиссер Наум Брод Алла Пугачева познакомились еще в самом начале карьеры певицы — будущей Примадонне было всего 25 лет. автором первой концертной программы Аллы Пугачёвой «Ты, я и песня» и, в какой-то степени, сделал ее знаменитой.

Наум Брод скончался 26 марта и был похоронен 30 марта на Хованском кладбище. Об этом стало известно из его социальной сети. Незадолго до своей кончины Наум оставил довольно странную запись на своей страничке.

"Наступает возраст, когда страх перед смертью отступает, но является неуважение к жизни: слишком коротка, слишком суетна, слишком беспомощна перед смертью", — написал режиссер, сообщает "Комсомольская правда".

Друзья и коллеги приносят соболезнования родным и близким Наума.