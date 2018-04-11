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Кудрявцева жестко ответила завистникам
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Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников 

Дни.ру 55 минут назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеведущую Леру Кудрявцеву достали советы поклонников. Разгневанная звезда поставила на место зануд-комментаторов.
"Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем… комментировать разрешаю, советовать не стоит", — обратилась телеведущая к подписчикам в Instagram.
Причиной такого гневного, жесткого, но вежливого выпада послужила постоянная, и порой необоснованная, критика в комментариях. Некоторое время назад телеведущая сменила прическу, однако перемены во внешности понравились не всем поклонникам звезды.
Изо всех щелей полезли "диванные эксперты" в области моды и красоты. Мол, Лерочка, давай, это сними, тут нарасти, там сотри, здесь подкрась. Мало того, специалисты всех мастей сцепились меду собой в виртуальном споре, засоряя аккаунт телеведущей. Лере пришлось вмешаться и остановить поток никому ненужных рассуждений.
К сожалению, не все фолловеры поняли просьбу звезды. "Вам не идет этот образ совсем! Этот эксперимент не удачный! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Очень старит такая прическа, как Таня Буланова на пенсии", "По— деревенски стала выглядеть с этой стрижкой, а именно челкой", — продолжили завистливые хейтеры.
Отметим, что под раздачу подписчиков попадают и многие другие знаменитости. Так, за любовь к роскошному образу жизни периодически достается Ксении Собчак, Аллу Пугачеву чаще критикуют за наряды не по возрасту, а Бабкина получает за любовь к "уколам красоты", сообщает teleprogramma.pro.
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