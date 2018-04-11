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Умер лидер The Overtones
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Лидер The Overtones умер при неизвестных обстоятельствах в 36 лет 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: @timmatley
Певец британской группы The Overtones Тимми Матли скончался в возрасте 36 лет, сообщает The Guardian.
Представитель коллектива заявил, что обстоятельства смерти неизвестны.
В сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени. Из-за болезни он отказался от участия в рождественском туре группы, но вернулся на сцену в июле 2017-го. В январе 2018-го Матли сообщил поклонникам, что результаты последних анализов выглядят хорошо, и что меланома практически отступила.
«Мы знаем, эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время», — написали в Twitter участники The Overtones.
В мае Матли собирался прыгнуть с парашютом в рамках благотворительной кампании в поддержку больницы Royal Marsden, где ему обеспечили передовое лечение.
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