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Бузовой напророчили место Пугачевой
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Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поведал Dni.Ru, что предвидел бешенную популярность Ольги Бузовой. По мнению эксперта ведущая может сменить Аллу Борисовну Пугачеву на престоле российской эстрады.
"Я еще год назад предсказывал большой карьерный взлет Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе и предвидел, что именно она со своей железной хваткой придет на смену Алле Пугачевой", — заявил Манукян.
"Тогда это многим казалось абсурдом, но Филипп Бедросович развеял все сомнения экспертов. Он в женщинах очень разборчив и для него безусловно всегда идеалом будет Алла Пугачева. Очень интересный прослеживается путь — от Примадонны к "принцессе" современной сцены. Похоже, что намечается бурный роман", — пояснил эксперт.
Добавим, что Вадим утвердился в своей точке зрения после публикации Филиппом Бедросовичем ряда снимков, на которых он вместе с Бузовой совершает странные движения. Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной машиной.
Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются. Киркоров написал под снимком: "Mission impossible…", что с английского переводится как "Миссия невыполнима".
Как позднее выяснилось, это были кадры из самодельного шуточного видео, в котором Киркоров посвящает свой хит "Цвет настроения синий" Ольге Бузовой. В конце ролика певец с нежностью обнимает телеведущую.
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