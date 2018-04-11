Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поведал Dni.Ru , что предвидел бешенную популярность Ольги Бузовой. По мнению эксперта ведущая может сменить Аллу Борисовну Пугачеву на престоле российской эстрады.

"Я еще год назад предсказывал большой карьерный взлет Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе и предвидел, что именно она со своей железной хваткой придет на смену Алле Пугачевой", — заявил Манукян.

"Тогда это многим казалось абсурдом, но Филипп Бедросович развеял все сомнения экспертов. Он в женщинах очень разборчив и для него безусловно всегда идеалом будет Алла Пугачева. Очень интересный прослеживается путь — от Примадонны к "принцессе" современной сцены. Похоже, что намечается бурный роман", — пояснил эксперт.

Добавим, что Вадим утвердился в своей точке зрения после публикации Филиппом Бедросовичем ряда снимков, на которых он вместе с Бузовой совершает странные движения. Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной машиной.

Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются. Киркоров написал под снимком: "Mission impossible…", что с английского переводится как "Миссия невыполнима".

Как позднее выяснилось, это были кадры из самодельного шуточного видео, в котором Киркоров посвящает свой хит "Цвет настроения синий" Ольге Бузовой. В конце ролика певец с нежностью обнимает телеведущую.