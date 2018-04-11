Ещё
Супруга Цекало приняла участие в модной фотосессии вместе с дочерью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Супруга Цекало приняла участие в модной фотосессии вместе с дочерью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Цекало известный шоумен, актер, певец и продюсер. Известно, что одно время он был женат на Лолите Милявской. Однако она была его второй женой. Первую избранницу артиста звали Алена Шиферман. Она была солисткой ансамбля «Шляпа», но их отношения были недолгими. О своем тяжелом расставании с Цекало не любит вспоминать и Лолита. Сейчас он женат на младшей сестре Веры Брежневой — Виктории Галушка.
У супругов подрастает девятилетняя дочь Александра и пятилетний Михаил. По некоторой информации в прошлом году жена подарила артисту третьего ребенка, но они не афишировали это событие. Виктории удалось очень быстро прийти в форму после родов. На днях она приняла участие в модной фотосессии вместе с наследницей. В соцсети появился снимок, на котором возлюбленная Цекало позирует в бежевом длинном плаще и белоснежных кедах, а рядом с ней стоит Саша в таком же наряде только зеленого оттенка.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1755237436987276675_447961882"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Поклонники восхитились красотой мамы и дочки. Многие отметили, что на фото Виктория очень сильно похожа на свою знаменитую сестру, а подрастающая Александра унаследовала черты своего отца. Напомним, что у Брежневой также есть еще одна сестра Анастасия. Иногда они собираются все вместе.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1675555409681179721_19343908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
«Лида – моя боль»: Распутина откровенно рассказала о своей дочери Актер сериала «Холби Сити» наложил на себя руки Витас вышел на свободу после семи дней отбывания в изоляторе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня72
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля171
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН47
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии75
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ85
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение