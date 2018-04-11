Супруга Цекало приняла участие в модной фотосессии вместе с дочерью

Александр Цекало известный шоумен, актер, певец и продюсер. Известно, что одно время он был женат на Лолите Милявской . Однако она была его второй женой. Первую избранницу артиста звали Алена Шиферман. Она была солисткой ансамбля «Шляпа», но их отношения были недолгими. О своем тяжелом расставании с Цекало не любит вспоминать и Лолита. Сейчас он женат на младшей сестре Веры Брежневой — Виктории Галушка.

У супругов подрастает девятилетняя дочь Александра и пятилетний Михаил. По некоторой информации в прошлом году жена подарила артисту третьего ребенка, но они не афишировали это событие. Виктории удалось очень быстро прийти в форму после родов. На днях она приняла участие в модной фотосессии вместе с наследницей. В соцсети появился снимок, на котором возлюбленная Цекало позирует в бежевом длинном плаще и белоснежных кедах, а рядом с ней стоит Саша в таком же наряде только зеленого оттенка.

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Поклонники восхитились красотой мамы и дочки. Многие отметили, что на фото Виктория очень сильно похожа на свою знаменитую сестру, а подрастающая Александра унаследовала черты своего отца. Напомним, что у Брежневой также есть еще одна сестра Анастасия. Иногда они собираются все вместе.

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