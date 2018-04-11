Супруга Цекало приняла участие в модной фотосессии вместе с дочерью 

Александр Цекало известный шоумен, актер, певец и продюсер. Известно, что одно время он был женат на Лолите Милявской. Однако она была его второй женой. Первую избранницу артиста звали Алена Шиферман. Она была солисткой ансамбля «Шляпа», но их отношения были недолгими. О своем тяжелом расставании с Цекало не любит вспоминать и Лолита. Сейчас он женат на младшей сестре Веры Брежневой — Виктории Галушка.
У супругов подрастает девятилетняя дочь Александра и пятилетний Михаил. По некоторой информации в прошлом году жена подарила артисту третьего ребенка, но они не афишировали это событие. Виктории удалось очень быстро прийти в форму после родов. На днях она приняла участие в модной фотосессии вместе с наследницей. В соцсети появился снимок, на котором возлюбленная Цекало позирует в бежевом длинном плаще и белоснежных кедах, а рядом с ней стоит Саша в таком же наряде только зеленого оттенка.
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Поклонники восхитились красотой мамы и дочки. Многие отметили, что на фото Виктория очень сильно похожа на свою знаменитую сестру, а подрастающая Александра унаследовала черты своего отца. Напомним, что у Брежневой также есть еще одна сестра Анастасия. Иногда они собираются все вместе.
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