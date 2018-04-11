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Фриске рассказала о «кознях» Шепелева
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Наталья Фриске: Шепелев у нас господин во всем, а мы — просто чернь! 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: Соцсети
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала Sobesednik.ru, как их семье пришлось отмечать день рождения Платона без него.
7 апреля сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон отметил свой первый юбилей. Мальчику исполнилось пять лет. Однако даже это событие не смогло примирить семью скончавшейся почти три года назад певицы и ее гражданского мужа. Шепелев продолжает препятствовать встречам сына с его родственниками по знаменитой маме.
— Поздравить Платона нам не удалось, — вздыхает 31-летняя Наташа. — Мы даже и не знаем, где сейчас находится ребенок. Судебные приставы говорят, что он куда-то улетел, предоставили билеты. Шепелев написал в своем блоге в интернете, что Платон болеет. Я никаких подарков даже и не покупала племяннику, потому что знала, что передавать их Платону смысла нет. Если мы их и передадим каким-то чудом, то это все прямиком пойдет в мусорную корзину, как всегда бывает. В этот день мы всей семьей поехали в кафе, поели, взяли торт со свечкой, задули ее все вместе, пожелали ребенку здоровья и поехали домой. Еще конечно же были на могиле Жанны, мы на все праздники и годовщины туда обязательно ездим.
— Наталья, как родители это все переносят?
— Плохо. У папы слабое сердце, на нем сейчас вообще нет лица. В больницу он ложиться не хочет, потому что ему постоянно обещают, что мы увидимся с Платоном. Но в итоге встречу всегда откладывают. Сейчас вот ее перенесли на 21 апреля — мой день рождения. Но я уверена, что в это время ребенок либо «заболеет», либо куда-то уедет. Так случается каждый раз! Мама уже тоже устала от всего. Она находится в расстроенных чувствах, я тоже психую. Пытаюсь родителей как-то взбодрить, но ничего не получается. Да и как это сделаешь? У них умерла дочь, а единственного внука им запрещают даже видеть, не то чтобы ездить куда-то отдохнуть с ним вместе, как происходит у нормальных семей! Шепелев просто обложился адвокатами со всех сторон и прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы лишить нас встречи. Я пыталась пойти с ним на примирение при судебном приставе. А он лишь встал вальяжно, надменно на меня посмотрел, сказал: «Не время решать эти проблемы!» — и ушел. Да что там говорить, он даже Ольге Орловой — крестной матери Платона — не отвечает на сообщения и звонки. Оля хотела поздравить крестника с днем рождения, но Дима не дал. Он же у нас царь и господин во всем, а мы — просто чернь!
— Но мальчик ведь вырастет и наверняка сам к вам потянется…
— Сколько лет-то пройдет! Он ведь сейчас как пластилин, из него можно лепить все что угодно. В дальнейшем все так и будет, мы все время будем плохими. Платон каждую неделю ходит к психологу. Для чего он пятилетнему ребенку? Шепелев это все делает ради того, чтобы нас в не очень хорошем свете показать.
— Вам Жанна или Платон снятся?
— Они мне вместе пару раз приснились, но я уже точно не помню, что именно было в этих снах. Я стараюсь об этом не думать, потому что нервов уже не хватает. Платон маме моей снится часто.
— Чем сейчас живете?
— Только работой, больше ничем!
Наталья Фриске сейчас работает в салоне красоты — делает женщинам красивые брови и ресницы. О том, что в свое время она выступала на сцене, заменив Жанну в группе «Блестящие», она и вспоминать не хочет, называя шоубизнес не иначе как помойкой. Девушка уже около четырех лет замужем за сотрудником МЧС Сергеем Вишковым.
— Вы думаете о собственных детях?
— На этот счет я ничего не загадываю. А вообще просто очень хочу, чтобы нашу семью оставили в покое. Но журналисты ведь все равно находят причины звонить нам!
— Но ваш папа, Владимир Борисович, сам ходит на многие телеэфиры, рассказывает о Жанне…
— Папу зовут на программы, а он соглашается лишь потому, что ему там обещают помочь. А в итоге телевизионщики просто делают на нем рейтинги, потому что он эмоциональный человек, не может сдержаться, где-то промолчать. А люди ведь этим пользуются и делают какой-то скандал, унижая этим моего отца и пороча память и имя моей сестры. Помощи от этих программ не добьешься никакой.
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