Киркорова раскритиковали за зажигательные танцы с Бузовой

За свое многолетнее творчество Филипп Киркоров выпустил не один хит. Сегодня стало известно, что скончался композитор Тончо Русев, который написал первые песни для артиста, ставшие популярными. Король отечественной эстрады посвятил пост Русеву, а также опубликовал фото с ним. Однако уже через несколько часов на его странице появилось видео, на котором он танцует с Ольгой Бузовой под свою новую композицию «Цвет настроения синий».

Напомним, что этот трек Киркорова обрел большую популярность. Многие звезды записали видео, на которых демонстрирует свои танцевальные способности под этот хит. Татьяна Навка и ее команда устроили танцы на льду, а Евгений Плющенко на пляже. Сам певец станцевал с Ольгой, которая приехала к нему на синем автомобиле. Они много обнимались, делали поддержки, а в конце Филипп поцеловал молодую артистку в щеку.

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Видео за считанные часы посмотрели сотни тысяч пользователей. Однако многие обрушились на Киркорова с критикой. Они посчитали, что ему не стоит так неподобающе себя вести. Досталось и Бузовой, которую пользователи обвинили в том, что она пиариться за счет известного певца. Также многих смутило то, что на видео была отмечена геолокация кладбище Заполярный. «Танцы с Бузовой на кладбище? Позор», «Филечка, ну, с кем угодно и когда угодно и сколько угодно, только не с Бузовой!», «Это ужасно и аморально!», «Вот это лобзание мне не нравится. Лапают друг друга», «Бузова уже не знает, как пропиариться», — стали комментировать видео поклонники. Некоторые все же встали на сторону Киркорова и отметили, что он вправе проводить время с тем, с кем пожелает нужным.