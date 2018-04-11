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«Я уже взрослая девочка»: Лера Кудрявцева дала отпор хейтерам
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«Я уже взрослая девочка»: Лера Кудрявцева дала отпор хейтерам 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
За время работы на телевидении Лера Кудрявцева неоднократно меняла имидж, по большей части экспериментируя с прической. Так, некоторое время назад телеведущая предстала перед фанатами с новой укладкой, но многочисленные подписчики ее микроблога решили, что кудри старят Леру. Разумеется, в комментариях к публикации развернулась бурная дискуссия по этому поводу, прекратить которую пришлось самой Кудрявцевой.
«Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем… комментировать разрешаю, советовать не стоит», — вежливо и в то же время жестко обратилась телеведущая к фанатам.
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Отметим, что под раздачу подписчиков попадают и многие другие знаменитости. Так, за любовь к роскошному образу жизни периодически достается Ксении Собчак, Аллу Пугачеву чаще критикуют за наряды не по возрасту, а Бабкина получает за любовь к «уколам красоты».
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