Александр Кержаков показал трогательное фото с подрастающими сыновьями

Александр Кержаков уже третий год живет в браке с Миланой. В прошлом году она подарила ему сына Артемия. Также у известного футболиста есть дочь Дарья от первой супруги Марии Головой и сын Игорь от отношений с Екатериной Сафроновой . Недавно спортсмена видели в компании другой девушки, что спровоцировало слухи о его изменах. Также появилась информация, что супруги находятся на грани развода и уже некоторое время не живут вместе.

Милана высказала об изменах мужа и встала на его защиту, но потом удалила свой пост. Вчера влюбленные отметили день рождения своего общего сына. «С днем рождения моя любовь», — написала жена футболиста и опубликовала фото, на котором именинник сидит на рояле, облаченный в черный костюм. Александр также поздравил наследника и поделился трогательным фото, на котором он позирует вместе с Артемием и своим четырехлетним сыном Игорем. «Артемию год. Сегодня нам исполнилось 40 на троих», — поделился спортсмен.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754380370239096302_1471244364"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отмечают, что младший наследник растет копией своего звездного отца. Даже в честь праздника Кержаков и его жена не опубликовали совместное фото, что только подогрело слухи о том, что у них проблемы в отношениях.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754239133947502212_271429163"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);