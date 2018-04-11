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Александр Кержаков показал трогательное фото с подрастающими сыновьями
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Александр Кержаков показал трогательное фото с подрастающими сыновьями 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Кержаков уже третий год живет в браке с Миланой. В прошлом году она подарила ему сына Артемия. Также у известного футболиста есть дочь Дарья от первой супруги Марии Головой и сын Игорь от отношений с Екатериной Сафроновой. Недавно спортсмена видели в компании другой девушки, что спровоцировало слухи о его изменах. Также появилась информация, что супруги находятся на грани развода и уже некоторое время не живут вместе.
Милана высказала об изменах мужа и встала на его защиту, но потом удалила свой пост. Вчера влюбленные отметили день рождения своего общего сына. «С днем рождения моя любовь», — написала жена футболиста и опубликовала фото, на котором именинник сидит на рояле, облаченный в черный костюм. Александр также поздравил наследника и поделился трогательным фото, на котором он позирует вместе с Артемием и своим четырехлетним сыном Игорем. «Артемию год. Сегодня нам исполнилось 40 на троих», — поделился спортсмен.
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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отмечают, что младший наследник растет копией своего звездного отца. Даже в честь праздника Кержаков и его жена не опубликовали совместное фото, что только подогрело слухи о том, что у них проблемы в отношениях.
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