Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»

Шоумен Никита Джигурда заявил порталу «Дни.ру», что его «травит» Первый канал.

По его словам, руководство «первой кнопки» обещало ему «объективность», а «выставило на посмешище», не показав выпуск программы «На самом деле», в котором детектор лжи «доказал», что Светлана Романова , обвинившая Джигурду в изнасиловании своей сестры, врет, а также не пустив в эфир выпуск ток-шоу «Пусть говорят», где «ложь» Романовой доказал уже сам Джигурда.

«Первый канал цинично травит лучших мужиков страны — Александра Новикова, Александра Серова, меня, Армена Джигарханяна», — уверен шоумен.

По его мнению, эфир канала заполонили «фейковые» новости, которые превращают «черное» в «белое».