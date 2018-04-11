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Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
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Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны» 

Рамблер 2 часа назад
Шоумен Никита Джигурда заявил порталу «Дни.ру», что его «травит» Первый канал.
По его словам, руководство «первой кнопки» обещало ему «объективность», а «выставило на посмешище», не показав выпуск программы «На самом деле», в котором детектор лжи «доказал», что Светлана Романова, обвинившая Джигурду в изнасиловании своей сестры, врет, а также не пустив в эфир выпуск ток-шоу «Пусть говорят», где «ложь» Романовой доказал уже сам Джигурда.
«Первый канал цинично травит лучших мужиков страны — Александра Новикова, Александра Серова, меня, Армена Джигарханяна», — уверен шоумен.
По его мнению, эфир канала заполонили «фейковые» новости, которые превращают «черное» в «белое».
«Но откатов кармических бусы я натяну им на третий глаз!» — предупредил он.
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