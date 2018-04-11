Витас вышел на свободу после семи дней отбывания в изоляторе временного содержания. Sobesednik.ru выяснил подробности.
Артиста упекли за решетку из-за того, что в конце марта Виталий Грачев (настоящее имя артиста) устроил стрельбу из пистолета неподалеку от своего загородного дома. Наши корреспонденты решили выяснить, чем же в первую очередь займется певец на свободе.
Сразу же после освобождения Витас выложил ролик на своей страничке в интернете, призвав своих поклонников послушать его новые песни, а также пригласил на концерты в Китайскую Народную Республику. И поблагодарил за восковую фигуру, которая недавно была установлена в этой стране в его честь. Когда мы дозвонились артисту с вопросами о том, как Виталий чувствовал себя в изоляторе и будет ли подавать апелляцию на решение суда, который приговорил его к аресту, мы услышали лишь не очень связную фразу.
— Скачайте будильник от Витаса, — посоветовала нам 39-летняя звезда шоубизнеса.
И тогда за разъяснениями мы решили обратиться к продюсеру певца — Сергею Пудовкину. Обычно дружелюбный работник шоубизнеса ответил нам весьма однозначно и не особо приветливо.
— Общение с российской прессой прекращено без возобновления, — пояснил нам 46-летний Сергей. — А что касается наших планов, то Витас сейчас находится в Китае, на протяжении полутора лет будет работать там, а также в Америке. От концертов в России мы тоже в принципе не отказываемся и, если будут хорошие предложения, обязательно выступим. Но вот в российских СМИ сейчас происходит непрерывная ложь и словесный навоз, если выражаться культурно. И это все касается не только Витаса! Сейчас вообще царствует дебилизм, во главе которого стоит бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк и дети певца Александра Серова. Просто надо себя не уважать, чтобы принимать в этом участие! К счастью, мы живем в очень демократичном обществе, у каждого есть право общаться или не общаться с неприятными источниками информации. У нас такой выбор!