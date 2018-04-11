Витас вышел на свободу после отсидки

Витас вышел на свободу после семи дней отбывания в изоляторе временного содержания. Sobesednik.ru выяснил подробности.

Артиста упекли за решетку из-за того, что в конце марта Виталий Грачев (настоящее имя артиста) устроил стрельбу из пистолета неподалеку от своего загородного дома. Наши корреспонденты решили выяснить, чем же в первую очередь займется певец на свободе.

Сразу же после освобождения Витас выложил ролик на своей страничке в интернете, призвав своих поклонников послушать его новые песни, а также пригласил на концерты в Китайскую Народную Республику . И поблагодарил за восковую фигуру, которая недавно была установлена в этой стране в его честь. Когда мы дозвонились артисту с вопросами о том, как Виталий чувствовал себя в изоляторе и будет ли подавать апелляцию на решение суда, который приговорил его к аресту, мы услышали лишь не очень связную фразу.

— Скачайте будильник от Витаса, — посоветовала нам 39-летняя звезда шоубизнеса.

И тогда за разъяснениями мы решили обратиться к продюсеру певца — Сергею Пудовкину. Обычно дружелюбный работник шоубизнеса ответил нам весьма однозначно и не особо приветливо.