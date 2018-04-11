Как украсить стены своими руками: 46 идей, которые вам понравятся

Правильно подобранный декор стен поможет оживить интерьер и выразить характер его обладателя. Эти варианты украшения стен впишутся в любую комнату.

Стринг-арт Искусство создания объемных картин при помощи гвоздей и ниток появилось в Америке и получило большую популярность во всем мире. Для создания такого панно вам понадобятся яркие нейлоновые нитки, гвозди и трафарет будущего рисунка. Если не хочется вбивать гвозди в стену, используйте деревянную доску, покрытую лаком, в качестве основы. Тогда вместо гвоздей можно будет использовать булавки или кнопки и менять картины в зависимости от настроения.

Фото: Instagram art.juso

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Фото: Instagram ksen93ksen

Фото: Instagram marickova_lerik

Фото: Instagram woody_art174

Макраме-панно

Еще один способ украсить стену при помощи ниток, на этот раз льняных, шерстяных или шелковых, — сплести макраме-панно. У этой техники плетения много почитателей, в основном из-за простоты, которая делает ее доступной даже для новичков.

Выбрав схему, вам остается только подобрать материал и цвет исполнения.

Фото: Instagram drujkalena

Фото: Instagram sotkano_iz_teploti

Фото: Instagram very_scandi

Фото: Instagram very_scandi

Флажки

Еще одно интересное украшение на стену, которое подчеркнет ваш характер, — флажки с мотивационными надписями и цитатами.

Для создания такого флажка понадобятся ткань, нитки в тон и деревянная рейка для основы. Сначала вырезается основа (с запасом на подгибание). Края обрабатываются швом с подгибом с закрытым срезом. С одной стороны остается запас, чтобы продеть рейку. Когда все готово, приступают к созданию надписи. Ее можно вышить вручную или прострочить на машинке. Существуют также тканевые маркеры и краски, которыми можно написать слова.

Есть способ проще: распечатать на принтере флажки нужного размера и буквы понравившейся надписи. Закреплять бумажные флажки удобно на ленте или нитках. Эти украшения можно использовать для праздничного декорирования стен.

Фото: Instagram linlabs_studio

Фото: Instagram linlabs_studio

Фото: Instagram bambamparty

Фото и картины

Украшение стены фотографиями, картинами и постерами в рамках — самый распространенный способ декорирования стен.

Сейчас популярно стало создавать композицию из элементов разного размера. Чтобы не ошибиться с расположением гвоздей или шурупов, дизайнеры обводят каждую рамку на листе бумаги и вырезают. Затем на стене при помощи скотча или кнопок располагают эти трафареты, оценивая, как будет выглядеть вся композиция.

Фото: Instagram design_diy_fashion

Фото: Instagram foto_print72

Фото: Instagram foto_print72

Фото: Instagram iz_dereva_nn Фото: Instagram vorontsovy.ru Декоративные тарелки

Ярко и необычно можно украсить стену декоративными тарелками. Их часто привозят из путешествий или находят интересные экземпляры на блошиных рынках.

Расписать тарелку можно и своими руками — отличная возможность дать волю фантазии. Справиться с такой задачей смогут даже те, кто никогда не занимался росписью посуды. Эта техника легко осваивается и не требует использования дорогих материалов.

Для начинающих подойдет точечная роспись или роспись с помощью трафарета.

При точечной росписи контуры создаются маленькими точками, так удобно рисовать в стиле мандалы и создавать интересные узоры. Вместо красок можно использовать специальные маркеры для рисования на керамике.

Для создания рисунка с помощью трафарета сначала вырезается шаблон из бумаги и закрепляется на тарелке скотчем. После того, как узор будет раскрашен и высохнет, трафарет аккуратно снимают и прорисовывают фон.

Фото: Instagram best_for_home

Фото: Instagram good8zonedesign

Фото: Instagram homemania.ru Фото: Instagram tatiana.azaryeva

Фото: Instagram scandeco_ali Крючки Dots

Обычные деревянные крючки круглой формы, выполненные в разных цветах и размерах, могут стать интересным декором стены. В зависимости от планируемых нагрузок их можно зафиксировать клеем или с помощью гвоздей и саморезов.

Фото: Instagram predmety_shop

Фото: Instagram predmety_shop

Фото: Instagram predmety_shop

Фото: Instagram predmety_shop

Роспись стен

Прежде чем приступать к росписи, необходимо подготовить трафарет. Особенно полезно это будет для тех, кто не является художником, ведь исправить нарисованное будет достаточно сложно.

Для трафарета можно использовать малярный скотч. Он подойдет, если рисунок планируется несложный или вы просто хотите покрасить стену в несколько цветов. Для более сложных узоров и рисунков используется трафарет на клеящейся бумаге.

После нанесения рисунка и высыхания краски на стену наносится матовый лак. Он позволяет надолго сохранить изображение.

Фото: Instagram innaveli

Фото: Instagram innaveli

Фото: Instagram kevechkotka_mural

Фото: Instagram lubasha_art Фото: Instagram peakartstudio

Фото: Instagram petrovanadezda81

Стикеры

Если хочется нанести на стену оригинальный, но временный рисунок, лучше воспользоваться специальными наклейками. Стикеры можно клеить на краску и обои, они хорошо держатся и легко снимаются. Некоторые производители, помимо готовых рисунков, предлагают создать стикер с изображением заказчика.

Перед нанесением стикера тщательно разгладьте защитную пленку. Затем положите наклейку на ровную поверхность и аккуратно снимите подложку. Возьмите стикер за края и прилепите на выбранный участок стены, разгладьте все неровности. Последний шаг — удаление защитной пленки. Обе пленки снимаются плавным движением, начиная с одного края.

Фото: Instagram artstick.by Фото: Instagram artstick.by Фото: Instagram artstick.by Фото: Instagram katrinnnn_v_v_

Фото: Instagram mdecorshop

Фото: Instagram stylish_decor.ru Фото: Instagram wall_decor_minsk

Бумажный декор

Украсить стену можно при помощи декора из бумаги. Это могут быть цветы или бабочки, вырезанные из двухсторонней бумаги и картона. Посадить на стену их можно с помощью клея или двустороннего скотча.

Существует более сложный вариант: начертить на картоне макет 3D фигуры и сложить ее по контуру, закрепляя клеем. Так можно сделать геометрические фигуры: тетраэдр, октаэдр, кубы и пирамиды. Самый сложный и красивый вариант — фигуры животных. Основу такой фигуры можно приобрести в магазине для творчества и сложить по прилагающейся инструкции.

Фото: Instagram miracle_love_ka.almaty

Фото: Instagram paper_flode

Фото: Instagram paper_flode

Фото: Instagram paperdecor_ufa Фото: Instagram paperlandia_krd Фото: Instagram paperstidiokmv2018