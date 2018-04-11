Волчкова боялась своей последней роли по произведению Гоголя

В среду, 11 апреля в театре «Школа современной пьесы» пройдет спектакль «Шинель/Пальто» по произведению Николая Гоголя , который будет посвящен памяти Анжелики Волчковой . Для актрисы, которая сыграла в премьерном представлении, роль Марфы стала последней. Хотя актриса обладала внешностью героини, она обожала характерные роли, где можно было проявить себя в пении и танцах.

Однако, как рассказывают в театре, в пьесе по мотивам произведения Гоголя, артистка согласилась сыграть не сразу. Зная мистическую подоплеку книг писателя, тяжелобольная актриса с опаской отнеслась к участию в репетициях. Она прекрасно знала о суевериях, что вокруг гоголевских произведений происходит много чертовщины.

В той же «Шинели» в финале появляется привидение чиновника, который, не найдя справедливости при жизни, нашел ее мире ином. А именно потустороннего мира и опасалась актриса. Анжелика также знала, что многие ее коллеги по цеху отказываются играть в гоголевских постановках, боясь проклятия.