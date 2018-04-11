Ещё
Волчкова боялась своей последней роли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волчкова боялась своей последней роли по произведению Гоголя 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В среду, 11 апреля в театре «Школа современной пьесы» пройдет спектакль «Шинель/Пальто» по произведению Николая Гоголя, который будет посвящен памяти Анжелики Волчковой. Для актрисы, которая сыграла в премьерном представлении, роль Марфы стала последней. Хотя актриса обладала внешностью героини, она обожала характерные роли, где можно было проявить себя в пении и танцах.
Однако, как рассказывают в театре, в пьесе по мотивам произведения Гоголя, артистка согласилась сыграть не сразу. Зная мистическую подоплеку книг писателя, тяжелобольная актриса с опаской отнеслась к участию в репетициях. Она прекрасно знала о суевериях, что вокруг гоголевских произведений происходит много чертовщины.
В той же «Шинели» в финале появляется привидение чиновника, который, не найдя справедливости при жизни, нашел ее мире ином. А именно потустороннего мира и опасалась актриса. Анжелика также знала, что многие ее коллеги по цеху отказываются играть в гоголевских постановках, боясь проклятия.
Для этого в артистической среде имеются веские основания. Так, Наталья Варлей во время съемок «Вия», где сыграла Паночку, получила тяжелую травму, вылетев из летевшего на большой скорости гроба. После этого ей пришлось долго лечиться, а когда картина вышла на экраны, один за одним начали умирать ее создатели, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Муж Рапунцель продолжает воевать с тещей Витас вышел на свободу после семи дней отбывания в изоляторе На Самбурскую в Сочи совершено нападение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США226
В Кремле прокомментировали заявление Трампа158
Путин прокомментировал мировую обстановку443
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля97
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа190
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение