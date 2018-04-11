У детей Пугачевой нашелся другой отец

У маленьких детей Пугачевой нашелся другой отец

Некогда популярный певец Сергей Челобанов на ток-шоу рассказал о романе с Аллой Пугачевой . Артист заявил, что именно он может быть отцом ее детей Гарри и Лизы.

Сергей Челобанов стал героем новой передачи на НТВ "ДНК". Как следует из названия, шоу специализируется на тестах с определением родства между людьми. Вот и Челобанов в студии программы объявил, что сомневается в своем отцовстве. Дескать, певец не уверен, что именно он является родителем двухлетнего Александра, которого ему подарила гражданская жена Евгения Гранде. Однако все сомнения артиста оказались излишними. В ходе шоу выяснилось, что малыш — его родной сын.

Тем не менее, певец не успокоился. Он заявил, что у него есть подозрения относительно маленьких детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизы. Челобанов высказал предположения, что на самом деле это он может быть настоящим отцом четырехлетних малышей Примадонны.

Челобанов решил напомнить зрителям в студии, с чего начался их с Пугачевой роман. По словам артиста, сближению способствовали коньяк и танцы.

"Помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу. Вообще поначалу не было любви, она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно ни для меня, ни для нее жизнь нас уложила в кроватки", — поведал артист.

Певец высказал мнение, что именно его биоматериал могла использовать Примадонна для рождения Гарри и Лизы. Якобы в эпоху их бурного романа Алла Пугачева так мечтала родить от него детей, что водила Сергея на всевозможные исследования.

Отметим, что пользователи Сети, посмотревшие передачу, уверенно заявили, что отцовством Челобанова "и не пахнет". "Ой, что-то Челобанова понесло))) Когда секас-то был?… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Успокойтесь, господин Челобанов, вами там и не пахнет. Много чести на себя берете. Что когда-то было, то прошло", "Это не мужик!, Алла это явление, а такие индивидумы, прилипалы. Если бы не А. Б. вас уже все забыли. Ничтожиство!", "Никогда не уважал этого человека. Его внешний вид всегда вызывает брезгливость, а за такие его высказывания, ПРЕЗИРАЮ", — высказались интернет-пользователи.