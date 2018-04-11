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Юлия Началова показала изменившиеся из-за болезни руки на фото в купальнике
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Юлия Началова показала изменившиеся из-за болезни руки на фото в купальнике 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Началова певица, актриса и телеведущая. Несколько лет назад медики диагностировали у нее подагру. Одним из признаков этой болезни являются шишки, которые появляются на руках из-за деформации суставов. По этой причини артистка предпочитает покрывать руки перчатками, когда выходит в свет. Некоторое время назад ее остановили сотрудники ДПС и попросили пройти тест на наличие алкоголя в крови, но она отказалась, так как из-за болезни не употребляет спиртные напитки. Однако по некоторой информации, ранее она много пила, что и могло спровоцировать развитие подагры.
На днях 37-летняя Юлия решила опубликовать фото, на котором позирует в черном слитном купальнике. Она продемонстрировала не только стройное тело, но и свои изменившиеся из-за болезни руки. На локтях, кистях и пальцах можно увидеть шишки. «Не модель», «Такая, какая есть», — такие хэштеги добавила артистка к своему посту. Ранее Началова стала героиней передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» и рассказала о своем недуге, но руки показывать отказалась. Вероятно лишь теперь она набралась смелости, чтобы показать последствия подагры.
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Поклонники поддержали певицу и написали ей десятки комментариев с комплиментами: «Фото просто естественное без фотошопа», «Юля добрая, лучезарная и красивая… но у меня такое впечатление, что болезнь гложет ее изнутри», «Юлия умница! Главное быть собой, такая какая есть в душе», «Просто бомбическая». Напомним, что Юлия воспитывает дочь Веру от бывшего супруга футболиста Евгения Алдонина. Позже она встречалась с хоккеистом Александром Фроловым, но два года назад они расстались.
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