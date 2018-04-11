Глушко объяснил верность супруге

Сергей Глушко находит время на то, чтобы выступать в ночных заведениях, занимается своей физической формой, поет и развивает собственный спортзал. Вот уже 17 лет Сергей счастливо женат на певице Наташе Королевой, вместе с которой воспитывает сына.
В Сети то и дело возникают слухи о том, что Сергей и Наташа находятся на грани развода. Недавно в Сети появилось видео, на котором стриптизер, прикрытый одним лишь полотенцем, устроил страстные танцы с дамой внушительных габаритов. Сам Глушко также любит подразнить поклонников и часто публикует свои откровенные снимки. Впрочем, его супруга спокойно реагирует на подобные публикации и совершенно не ревнует мужа.
Сам Сергей в недавнем интервью рассказал, что никогда не изменял Наташе. Несмотря на то, что ему постоянно поступают различные предложения от женщин интимного характера, Глушко остается верен жене вот уже 17 лет.
«Ей вообще сложно изменить. Тот еще экстрасенс — все чует. Сразу будет знать и для этого необязательно читать новости. Плюс я плохой актер — не умею маскироваться. Когда надо находиться в определенном обществе за компанию, а там есть кто-то, кого я не переношу — человек почувствует. Как бы я ни старался. Могу улыбаться, произносить хорошие слова, но от меня будет фонить. А уж с близкими тем более», — рассказал Глушко для Sports.ru.