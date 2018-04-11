Глушко объяснил верность супруге

Сергей Глушко объяснил, почему не изменяет супруге

Сергей Глушко находит время на то, чтобы выступать в ночных заведениях, занимается своей физической формой, поет и развивает собственный спортзал. Вот уже 17 лет Сергей счастливо женат на певице Наташе Королевой , вместе с которой воспитывает сына.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 10 Янв 2018 в 7:23 PST В Сети то и дело возникают слухи о том, что Сергей и Наташа находятся на грани развода. Недавно в Сети появилось видео, на котором стриптизер, прикрытый одним лишь полотенцем, устроил страстные танцы с дамой внушительных габаритов. Сам Глушко также любит подразнить поклонников и часто публикует свои откровенные снимки. Впрочем, его супруга спокойно реагирует на подобные публикации и совершенно не ревнует мужа.

Сам Сергей в недавнем интервью рассказал, что никогда не изменял Наташе. Несмотря на то, что ему постоянно поступают различные предложения от женщин интимного характера, Глушко остается верен жене вот уже 17 лет.