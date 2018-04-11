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Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
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Поргина высмеяла откровения балерины о романе с Караченцовым 

WomanHit.ru 1 час назад
На днях бывшая балерина Елена Дмитриева публично заявила, что на протяжении 20 с лишним лет тайно встречалась с Николаем Караченцовым и даже предъявила доказательство — аудиозапись голоса актера, их общее фото и даже простынь, на которой тот якобы спал. Позднее ситуацию прокомментировала его супруга, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина.
«Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь. Да, мы слышали про откровения балерины. По этому поводу вместе с Колей хохотали в голос. Представляете, он даже ее не знает. Не помнит вообще, кто она такая!» — цитируют ее портал kp.ru.
Жена артиста считает поступок экс-танцовщицы «дешевым» и «противнным», предполагая, что та выдает желаемое за действительное. Фотографии в обнимку с Караченцовым она объяснила популярностью мужа, отметив, что не могла бы десятилетиями не замечать измены, а если бы Николай Петрович был в самом деле влюблен, он бы оставил семью.
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