Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове

Поргина высмеяла откровения балерины о романе с Караченцовым

На днях бывшая балерина Елена Дмитриева публично заявила, что на протяжении 20 с лишним лет тайно встречалась с Николаем Караченцовым и даже предъявила доказательство — аудиозапись голоса актера, их общее фото и даже простынь, на которой тот якобы спал. Позднее ситуацию прокомментировала его супруга, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина

«Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь. Да, мы слышали про откровения балерины. По этому поводу вместе с Колей хохотали в голос. Представляете, он даже ее не знает. Не помнит вообще, кто она такая!» — цитируют ее портал kp.ru

Жена артиста считает поступок экс-танцовщицы «дешевым» и «противнным», предполагая, что та выдает желаемое за действительное. Фотографии в обнимку с Караченцовым она объяснила популярностью мужа, отметив, что не могла бы десятилетиями не замечать измены, а если бы Николай Петрович был в самом деле влюблен, он бы оставил семью.