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Ким Кардашьян пыталась уменьшить талию в фотошопе
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Ким Кардашьян пыталась уменьшить талию в фотошопе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Устав от тягот материнства, мама троих детей Ким Кардашьян решила немного отдохнуть и отправилась на острова Теркс и Кайкос. Чтобы показать, как ей отлично отдыхается на берегу Атлантического океана, а заодно и продемонстрировать поклонникам свою шикарную фигуру, Ким регулярно публикует в Instagram фотографии в купальнике.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1753936502004835304_18428658"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754664771180075696_18428658"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
На одном из последних снимков звезда в розовом бикини и больших солнцезащитных очках позирует на фоне пляжа. Внимательно присмотревшись к фотографии, интернет-пользователи пришли к выводу, что с ним явно что-то не так. Их смутила белая полоса на руке звезды, а также неестественный вид запястья и талии: было похоже, будто Ким пыталась уменьшить талию в фотошопе или в каком-то другом графическом редакторе.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754443514211896872_18428658"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Что у тебя с рукой?», «С этой фотографией что-то не так», «По-моему, это фотошоп», «Это ненастоящее фото», «Опубликуй видео и покажи со всех сторон свою попу и бока, чтобы доказать, что ты действительно выглядишь именно так», — прокомментировали снимок подписчики Кардашьян. Через некоторое время выяснилось, что пятно появилось на фотографии после применения одного известного фильтра, специально добавляющего изображению пятна и трещины. Что касается неравномерных изгибов талии, то этому факту объяснения так и не нашлось. Сама Ким утверждает, что ее тонкая талия — результат упорных тренировок в спортзале.
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