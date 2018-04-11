Младшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана делает первые шаги

Оксана Самойлова стала мамой в третий раз в апреле прошлого года — у нее родилась третья дочка Майя. Оксана не скрывает, что они с супругом мечтали сыне, но у них вновь родилась дочь. Вполне возможно, что Самойлова и Джиган через некоторое время решатся завести четвертого ребенка.

Почти с самого рождения маленькая Майя путешествует вместе с родителями по всему миру. Когда малышке было всего три месяца, она вместе со своей большой семьей отправилась в долгое путешествие по разным странам. Оксана почти всегда уезжает в отпуск с детьми и хочет им показать как можно больше красивых мест.

Незадолго до своего первого дня рождения Майя начала делать первые шаги — в своем микроблоге Самойлова показала, как младшая дочь уже уверенно стоит на ногах и с помощью мамы делает свои первые почти самостоятельные шаги на радость родителям. «Наставления от мамы в начале пути. За 6 дней мы делаем серьезные успехи, считай уже бегаем», — подписала виде Оксана.

Поклонники по достоинству оценили успехи малышки и поздравляют ее с первыми шагами.

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