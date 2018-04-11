Чехова обратилась к поклонникам

Анфиса Чехова попросила поклонников чаще рисовать ее портреты

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала рисунок одной из своих подписчиц и дала подробный отзыв на картину.

"Мне нравится сочетание цветов и настроение этой картины: Бокал вина, грустный глаз, и, дарующая надежду, этикетка на бутылке", — отметила Чехова.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 10 Апр 2018 в 12:10 PDT Она призналась, что ей нравится стиль такого портрета, но она не может определиться, как он называется — фовизм, примитивизм или наивная живопись.

Чехова рассказала, что ей очень понравился рисунок, но она не может отметить автора. "А, вообще, я люблю когда меня рисуют, и мечтаю о новом портрете", — призналась телеведущая и попросила своих читателей, которые любят рисовать, отмечать ее на фото. "С удовольствием ознакомлюсь с вашим творчеством и, кто знает, может куплю у вас мой портрет на стену", — написала Анфиса.