Чехова обратилась к поклонникам

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Анфиса Чехова попросила поклонников чаще рисовать ее портреты 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала рисунок одной из своих подписчиц и дала подробный отзыв на картину.
"Мне нравится сочетание цветов и настроение этой картины: Бокал вина, грустный глаз, и, дарующая надежду, этикетка на бутылке", — отметила Чехова.
Она призналась, что ей нравится стиль такого портрета, но она не может определиться, как он называется — фовизм, примитивизм или наивная живопись.
Чехова рассказала, что ей очень понравился рисунок, но она не может отметить автора. "А, вообще, я люблю когда меня рисуют, и мечтаю о новом портрете", — призналась телеведущая и попросила своих читателей, которые любят рисовать, отмечать ее на фото. "С удовольствием ознакомлюсь с вашим творчеством и, кто знает, может куплю у вас мой портрет на стену", — написала Анфиса.
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