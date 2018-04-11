Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой 

Фильм «Романс о влюблённых» стал моментом начала романтических отношений между режиссёром Андреем Кончаловским и молодой актрисой Еленой Кореневой. Исполнительниц главной роли искала ассистент режиссёра Наталья Коренева. Кончаловский узнал, что у неё есть две дочери, одна из которых учится в Щукинском училище. Так Елена попала на съёмки. Изначально замысел режиссёра подразумевал, что главная героиня должна походить на «Весну» Ботичелли, однако 19-летняя Елена Коренева имела совсем иной типаж. Тем не менее, девушка получила роль. Роман между Кончаловским и Кореневой длился несколько лет, хотя режиссёр был женат.