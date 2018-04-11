Уличный стриптиз устроила болливудская звезда

Звезда Болливуда Срия Редди присоединилась к протестам против сексуальных домогательств. Она устроила шоу прямо на улице, чтобы привлечь внимание к сексуальной агрессии мужчин. Срия заявила журналистам, что понимает, что своим поступком навлечёт позор на свою семью. Однако главное для неё — заставить общество задуматься о девушках, которых вынуждают делать фото в стиле «ню» или «обнажённые» звонки. Уличный стриптиз оценили не все. Стражи порядка арестовали Редди, отметив, что она вправе подать в суд на всех мужчин, которые когда-либо её домогались, но ей не следует раздеваться на улице. Против актрисы выдвинуто обвинение в непристойном поведении в общественном месте.